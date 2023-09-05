Были удостоены награды: представители Татарстана будут награждены медалями за трудовые успехи

Путин наградил руководителя пресс-службы главы Татарстана и заместителя министра финансов

На сайте Кремля был опубликован указ, согласно которому президент России Владимир Путин присвоил государственные награды руководителю пресс-службы главы Татарстана Лилии Галимовой и заместителю министра финансов республики Алле Анфимовой.

Жительницы Татарстана будут награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Получат они их за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», говорится в указе

Напомним, что ранее, в начале августа 2023 года, государственных наград России были удостоены четверо жителей Татарстана.