Были удостоены награды: представители Татарстана будут награждены медалями за трудовые успехи
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На сайте Кремля был опубликован указ, согласно которому президент России Владимир Путин присвоил государственные награды руководителю пресс-службы главы Татарстана Лилии Галимовой и заместителю министра финансов республики Алле Анфимовой.
Жительницы Татарстана будут награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Получат они их за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», говорится в указе
Напомним, что ранее, в начале августа 2023 года, государственных наград России были удостоены четверо жителей Татарстана.