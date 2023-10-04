Были лишены мандата: в РТ два депутаты скрыли значительные суммы

В Татарстане двух депутатов лишили мандата из-за недостоверных сведениях о доходах

Два депутата в Татарстане были лишены полномочий из-за коррупционных дле, о чем рассказал заместитель начальника управления главы Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов в ходе пресс-конференции.

С его слов, народных избранников лишили полномочий из-за нарушений при предоставлении сведений о доходах - ими были скрыты значительные суммы.

Спикер также рассказал, что в Альметьевском районе было установлено неэффективное и неправомерное использование денежных средств, недостатки в сфере земельно-имущественных отношений, нарушение природоохранного законодательства, а также неправильное использование средств фонда обязательного медицинского страхования.