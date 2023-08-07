Была признана виновной: жительницу Татарстана задержали за участие в террористической деятельности

Жительница Татарстана была задержана за участие в террористической деятельности

Управлением ФСБ России по Республике Татарстан была задержана жительница Буинска, которая принимала участие в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Сирии.

Сообщается, что оперативные сотрудники УФСБ России по Республике Татарстан задержали Измайлову Л. М. в результате спланированных мероприятий в июне 2022 года на территории Ульяновской области.

По фактам противоправной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении задержанной было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

Измайлова Л. М. была признана виновной приговором Центрального окружного военного суда Екатеринбурга и приговорена к наказанию в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

*Информируем, что международная террористическая организация «Исламское Государство» решением Верховного суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 года признана террористической и её деятельность на территории Российской Федерации запрещена.