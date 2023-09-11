«Был талантливым организатором, рационализатором и энтузиастом»: невосполнимая утрата - скончался экс-гендиректор КМПО

На 86-мгоду жизни умер экс-гендиректор КМПО Александр Павлов

Бывший гендиректор АО «КМПО» Александр Павлов скончался 9 сентября на 86-м году жизни. Рустам Минниханов, глава РТ, выразил соболезнования Людмиле - вдове Павлова.

В телеграмме, которую приводит пресс-служба президента РТ, сказано, что о таких, как Александр Павлов, говорят «с мотором внутри». Отмечается, что неравнодушной сердце и ответственное отношение к делу Александра позволили не только сохранить, но и приумножить конструкторско-производственный потенциал Казанского мотостроительного объединения - предприятия, которое на данный момент является одним из крупнейших военно-промышленного комплекса страны. В телеграмме говорится, чо Александр Филиппович был талантливым организатором, рационализатором и энтузиастом, который многое сделал для развития КМПО и авиастроительной отрасли.

Александр Павлов начал работать на Казанском мотостроительном заводе в 1960 году шлифовщиком в механическом цехе. Начальником цеха он стал спустя десять лет, в 1970 году. Отмечается, что он прошел все ступени производственного роста. Пост генерального директора АО «КМПО» он занимал с 1983 по 2004 год.