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Был составлен топ лидеров: стало известно, какие район РТ стали лучшими и худшими по урожайности зерновых

Зяббаров назвал топ-5 лучших и худших районов РТ по урожайности зерновых в 2023 году
Был составлен топ лидеров: стало известно, какие район РТ стали лучшими и худшими по урожайности зерновых

Яна Лаукшина

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На брифинге в кабмине министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Заббаров озвучил данные о лучших районах Татарстана по урожайности зерновых в этом году. Ими стали Дрожжановский, Камско-Устьинский, Тетюшский, Кукморский и Кайбацкий.

Лидером по урожайности зерновых культур стал Тетюшский район - 39,2 ц/га. После него идут Дрожжановский - 37,8 ц/га, Кукморский - 35,7 ц/га, Камско-Устьинский - 35,3 ц/га и Кайбацкий - 34,4 ц/га.

Самая же плохая урожайность была зафиксирована в Ютазинском районе - здесь собрано лишь 15,1 ц/га. В антирейтинге также оказались Бавлинский, Азнакаевский, Альметьевский и Черемшанский районы, показатели которых - 15,3, 15,8, 16,2 и 17,1 ц/га.

Марат Заббаров также добавил, что доложить о полных итогах уборочной кампании в Рт пока что сложно, так как она идет. На данный момент обмолочено 1,4 миллиона га, что составляет 98%.

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