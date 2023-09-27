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Был представлен мэром города: стало известно, кто стал новым депутатом горсовета Нижнекамска

Новым депутатом горсовета Нижнекамска стал 27-летний выпускник КНИТУ-КАИ Кирилл Шабалин
Был представлен мэром города: стало известно, кто стал новым депутатом горсовета Нижнекамска

pixabay

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Новый депутат от партии «Единая Россия» в Нижнекамске - 27-летний Кирилл Шабалин, о чем сообщил заместитель главы города Марина Камелина на сессии совета района и города.

Известно, что Кирилл Шабалин родился в Казани. Он окончил КНИТУ-КАИ по направлению «самолето- и вертолетостроение» с красным дипломом, успел поработать в ПАО «Нижнекамскнефтехим». Трудовая деятельность его начиналась с инженера-конструктора на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.

С 2019 года новый депутат работал ведущим специалистом в ПАО «Нижнекамскнефтехим». До ноября 2022 года он трудился руководителем направления по взаимодействию с госорганами и общественными объединениями в T-компании. На данный момент Шабалин работает помощником председателя Олимпийского Совета РТ, сообщает business-gazeta.ru.

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