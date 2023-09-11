Был побит рекорд: в Татарстане заметно подорожала стоимость поездок на такси

Цена такси в Татарстане в августе 2023 года подорожала на рекордные 10%

Цена одной поездки на Такси в Татарстане побила свой рекорд. По итогам августа 2023 года она достигать 29,67 рубля за 1 км, что следует из данных, опубликованных Росстатом.

Отмечается, что услуги такси непрерывно дорожают в марта 2022 года. При этом за последние два года отмечается самый большой рост цен - 10,5%. Он произошел в августе 2023 года (август к июлю). Прошлый рекорд был установлен в сентябре 2022 года - тогда рост цен составит 8%.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщают «Известия», направил обращений в адрес первого вице-премьера Российской Федерации Андрея Белоусова с просьбой отложить ряд требований нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России» до 2025 года в связи с ростом цен на перевозки.