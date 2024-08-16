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Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев точно снимутся в фильме «Елки» в Альметьевске

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Татарстанский актер Рузиль Минекаев и турецкая знаменитость Бурак Озчивит будут вместе сниматься в кинокартине «Елки». Об этом изданию ProGorodChelny рассказала агент молодого человека.

Специалист рассказала, что съемки состоятся в Альметьевске. Помимо этого, в фильме примет участие еще одна актриса, ее имя пока неизвестно.

Напомним, Бурак Озчивит снимался в популярном во всем мире востояном сериале «Великолепный век», «Королек – птичка певчая» и во многих других. Рузиль Минекаев из Нурлата стал популярным после того, как он снялся в скандальном молодежном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В этой кинокартине говорится о тяжелом времени: о 90-х годах, а именно о криминальных группировках того периода в Казани.

Ранее мы писали о том, что в Елабуге в 2025 откроется детский музейный центр с кинозалом и VR-очками.

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