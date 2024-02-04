Буинские семьи изготовили окопные свечи для СВО

Дети из приемных семей Тамары и Юрия Петровых, Снеженны и Олега Доброжан, изготовили более 500 окопных свечей за несколько дней для бойцов СВО. Жители Буинска присоединились к этому мероприятию по оказанию помощи военным. Тамара Петрова отметила, что для изготовления свечей было использовано 87 килограммов парафина, собирались консервные банки, а также на собранные деньги были куплены материалы для маскировочной сети. Это прекрасно, что всем селом удалось объединиться в этом благородном деле.

Одно из потрясающих проявлений солидарности и гражданской ответственности — как жители села смогли организоваться для помощи. Благодаря им, значительные ресурсы были собраны и направлены на поддержку военных.