Бюджетников РТ ждет повышение окладов

Заработная плата сотрудников государственных учреждений республики, которая зависит от единой тарифной сетки, будет повышена. Последнее повышение окладов бюджетников в республике произошло в сентябре 2022 года.

В соответствии с внесенными изменениями в единую тарифную сетку, оклад работника при разряде оплаты 1 и тарифном коэффициенте 1,0 составит 19 242 рубля, что на 26% больше, чем в 2022 году. В тарифную сетку включены 18 разрядов. При максимальном коэффициенте 1,2512 ставка составит 24 076 рублей, увеличившись на 19,7%. Новые коэффициенты и тарифы начнут действовать с 1 июля текущего года.