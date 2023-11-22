Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Бюджет РТ вырастит ещё на 6,4 млрд рублей

Подписаться в Telegram

Из-за строительства нового выезда на трассу М-7, Государственный долг Татарстана вырос. Соответствующие поправки уже были внесены в документ.

Представители камбин Татарстана подали новый законопроект, который предусматривает изменения в бюджете республики. Согласно документу, в РТ должны направить ещё 6,4 миллиарда рублей на строительство выезда на трассу М-7, расположенную через Осиново напротив города Казань.

Кроме того, для финансирования строительства планируется привлечение заемщика на сумму 4,2 миллиарда рублей. В качестве потенциального кредитозаемщик может выступить АО "Татдортрансинвест".

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

17 часов назад

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

Интересное в Казани

час назад

ГК ТОЧНО – лидер по созданию инклюзивной среды в России

обработка от тараканов с гарантией на 2 года

Новости Казани

23 часа назад

В Казани не нашлось средств на вторую очередь Вознесенского тракта

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

разработка брендбука цена в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В «Татнефть Арене» прошел сольный концерт певца Shaman

Лонгриды

день назад

«Не поеду даже за большие деньги»: сколько стоит вызвать Деда Мороза на дом в Казани и кому откажут в празднике

Новости Татарстана

день назад

Студентка КФУ из Татарстана стала «Вице-мисс Планеты»

Новости Татарстана

17 часов назад

Мост между РТ и Башкортостаном планируют реконструировать за 1 млрд рублей

Новости Татарстана

22 часа назад

Казань прощается с советником министра внутренних дел Татарстана Николаем Козарем
Лонгриды
17 часов назад

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

Новости Татарстана

59 минут назад

Бюджет РТ вырастит ещё на 6,4 млрд рублей

Интересное в Казани

час назад

ГК ТОЧНО – лидер по созданию инклюзивной среды в России

Новости Татарстана

15 часов назад

Каток на «Ак Барс Арене» откроется с 1 декабря

Новости Татарстана

16 часов назад

Малофеев предлагает отказаться от абортов частным клиникам Татарстана
«Не поеду даже за большие деньги»: сколько стоит вызвать Деда Мороза на дом в Казани и кому откажут в празднике
Лонгриды
день назад

«Не поеду даже за большие деньги»: сколько стоит вызвать Деда Мороза на дом в Казани и кому откажут в празднике

Новости Татарстана

17 часов назад

Мост между РТ и Башкортостаном планируют реконструировать за 1 млрд рублей

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане к зиме привлечено более 1100 единиц техники

Новости Казани

18 часов назад

В Казани установили мемориальную доску летчику-испытателю Борису Машковцеву
ВкусВилл запустил третий региональный распределительный центр
Интересное в Казани
6 дней назад

ВкусВилл запустил третий региональный распределительный центр