Бюджет РТ вырастит ещё на 6,4 млрд рублей

Из-за строительства нового выезда на трассу М-7, Государственный долг Татарстана вырос. Соответствующие поправки уже были внесены в документ.

Представители камбин Татарстана подали новый законопроект, который предусматривает изменения в бюджете республики. Согласно документу, в РТ должны направить ещё 6,4 миллиарда рублей на строительство выезда на трассу М-7, расположенную через Осиново напротив города Казань.

Кроме того, для финансирования строительства планируется привлечение заемщика на сумму 4,2 миллиарда рублей. В качестве потенциального кредитозаемщик может выступить АО "Татдортрансинвест".