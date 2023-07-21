«Будут закрывать поэтапно»: в казанском поселке по двум улицам ограничат движение

Движение по улицам Ленина и Школьной в поселке Борисоглебовское временно ограничат

В казанском поселке Борисоглебовское будет ограничено движение по двум улицам - Школьной и Ленина. Связана эта мера со строительство сетей водопровода. При этом отмечается, что проезжую часть будут закрывать поэтапно:

27 июля - 1 августа - от Рабочей до дома №2Г;

2 - 7 августа - от дома №2Г до Зеленой;

8 - 13 августа - от дома №6 до дома №12;

14 - 19 августа - от дома №12/1 до дома №24.

Помимо этого, с 20 по 26 августа будет полностью перерыта проезжая часть на улице Школьной от дома №2 до Советской.