«Будут закрывать поэтапно»: в казанском поселке по двум улицам ограничат движение
Оксиния Самринова
В казанском поселке Борисоглебовское будет ограничено движение по двум улицам - Школьной и Ленина. Связана эта мера со строительство сетей водопровода. При этом отмечается, что проезжую часть будут закрывать поэтапно:
- 27 июля - 1 августа - от Рабочей до дома №2Г;
- 2 - 7 августа - от дома №2Г до Зеленой;
- 8 - 13 августа - от дома №6 до дома №12;
- 14 - 19 августа - от дома №12/1 до дома №24.
Помимо этого, с 20 по 26 августа будет полностью перерыта проезжая часть на улице Школьной от дома №2 до Советской.