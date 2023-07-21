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«Будут закрывать поэтапно»: в казанском поселке по двум улицам ограничат движение

Движение по улицам Ленина и Школьной в поселке Борисоглебовское временно ограничат
«Будут закрывать поэтапно»: в казанском поселке по двум улицам ограничат движение

Оксиния Самринова

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В казанском поселке Борисоглебовское будет ограничено движение по двум улицам - Школьной и Ленина. Связана эта мера со строительство сетей водопровода. При этом отмечается, что проезжую часть будут закрывать поэтапно:

  • 27 июля - 1 августа - от Рабочей до дома №2Г;
  • 2 - 7 августа - от дома №2Г до Зеленой;
  • 8 - 13 августа - от дома №6 до дома №12;
  • 14 - 19 августа - от дома №12/1 до дома №24.

Помимо этого, с 20 по 26 августа будет полностью перерыта проезжая часть на улице Школьной от дома №2 до Советской.

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