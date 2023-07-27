Будут подавать иск в суд: в Челнах разбираются с хозяевами установленных не по правилам кондиционеров

Хозяевам установленных не по правилам кондиционеров в Челнах пригрозили судом

Жильцам многоквартирных домов, которые устанавливали кондиционеры не по существующим нормативам, напомнили о возможных судебных разбирательства. Отмечается, что техника в таком случае мешает при проведении капитального ремонта фасада, а также может его впоследствии испортить. С иском может выступить управляющая компания, сообщает chelny-biz.ru.

Первый заместитель руководителя исполкома Челнов Илья Зуев во время обхода домов, где проводят капремонт, обратил внимание на кондиционеры с подводом коммуникации через все стены, что не только портит внешний вид дома. но и разрушает его фасад. Он рассказал, что там скапливается конденсат и появляются сосульки, что и приводит к разрушению и образованию плесени.

- Есть дома, где нас не слышат, и не хотят приводить в порядок свои коммуникации. Ремонт производим, потому что весь дом не виноват, но хотелось бы обратить внимание, что так быть не должно.

Глава управляющей компании «Жилкомсервис» Андрей Павлов объяснил, что таким жильцам сначала выдается предписание с требованием устранить замечания, либо же предоставить доступ к инженерным коммуникациям. Если собственник ничего не делает, УК вынужден обращаться в суд с иском.