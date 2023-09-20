Будут отслеживать исполнение: в Татарстане создали единый контакт-центр Минздрава республики

В Татарстане создан единый контакт-центр Минздрава республики для повышения качества услуг

В Татарстане был создан единый контакт-центр Минздрава республики. Основной целью его работы является повышение качества медицинских услуг. Сообщается, что в контакт-центре можно будет вызвать врача домой, записаться к врачу на прием, а также оформить запись на вакцинацию и многое другое.

Специалисты, которые будут работать в колл-центре министерств здравоохранения РТ, есть доступ к единой государственной системе. Каждое обращение граждан будет фиксироваться. Когда сообщение будет перенаправлено в медицинское учреждение, сотрудники контакт-центра будут отслеживать, как оно исполняется.

Круглосуточный номер контакт-центра Минздрава Республики Татарстан: 8 (846) 558-03-03.