Будут использовать комфортабельные реактивные самолеты: из Казани в Киров запустят авиарейсы

Из Казани 18 августа запустят новые авиарейсы в Киров

С 18 августа авиакомпания «ЮВТ АЭРО» приступил к выполнению регулярных рейсов по маршруту Казань - Киров - Казань. Рейсы будут выполняться трижды в неделю - во вторник, пятницу и воскресенье:

во вторник вылет из Казани в 19:30, обратный вылет из Кирова - в 21:25;

в пятницу вылет из Казани в 20:20, обратный вылет из Кирова - в 22:00;

в воскресенье вылет из Казани в 17:10, обратный вылет из Кирова - в 19:00.

Сообщается, что на маршруте будут использоваться современные комфортабельные 50-местные реактивные самолеты канадского производства Bombardier CRJ-200. Выполнение регулярных рейсов в Казани стало возможным благодаря софинансированию из бюджетов РТ и Кировской области.

Минимальная стоимость перелета в одну сторону - 2 831 рубль. В стоимость уже входит багаж в 10 кг и 5 кг ручной клади. Запуск нового рейса позволит усилить экономические, промышленные и культурно-туристические связи между РТ и Кировской область.