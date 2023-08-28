Будет вынесен тепловод: в Казани почти на месяц перекроют улицу Юлиуса Фучика
Надежда Острокол
В Казани будет временно ограничено движение по улице Юлиуса Фучика. Необходимость такой меры связана с выносом тепловода из зоны строительства второй линии метрополитена.
В Комитете внешнего благоустройства сообщили, что с 1 по 29 сентября на участке, расположенном от дома №145а и до дома №149 будет полностью перекрыт местный проезд, а также частично перекрыта проезжая часть.
Накануне «Роскосмос» опубликовал снимки со спутника. На них - Казань, где 27 августа 2005 года в честь 1000-летия провели торжественное открытие метрополитена. Публикация приурочена к годовщине открытия метрополитена.