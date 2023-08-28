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Будет вынесен тепловод: в Казани почти на месяц перекроют улицу Юлиуса Фучика

В Казани до 29 сентября 2023 года перекроют часть улицы Фучика
Будет вынесен тепловод: в Казани почти на месяц перекроют улицу Юлиуса Фучика

Надежда Острокол

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В Казани будет временно ограничено движение по улице Юлиуса Фучика. Необходимость такой меры связана с выносом тепловода из зоны строительства второй линии метрополитена.

В Комитете внешнего благоустройства сообщили, что с 1 по 29 сентября на участке, расположенном от дома №145а и до дома №149 будет полностью перекрыт местный проезд, а также частично перекрыта проезжая часть.

Накануне «Роскосмос» опубликовал снимки со спутника. На них - Казань, где 27 августа 2005 года в честь 1000-летия провели торжественное открытие метрополитена. Публикация приурочена к годовщине открытия метрополитена.

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