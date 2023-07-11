Будет проще выделить их в потоке: в Татарстане определят требования к цвету такси

В Татарстане могут вступить в силу требования к цвету автомобилей такси

В Татарстане озвучили предложение о фиксированной требовании к цвету автомобилей такси. Согласно внесенному правительством республики в Госсовета законопроекту, он должен быть желтым или белым. Такая мера позволит идентифицировать такси в потоке машины.

Отмечается также, что орган исполнительной власти, которому предстоит проводить контроль перевозки багажа и пассажиров, будет определено Кабмином РТ. Здесь же будет зафиксирован порядок предоставления разрешения на работу такси. Максимальный срок, на который оно будет выдаваться - пять лет.

Документ будут рассматривать в первом чтении 13 июль. Если его примут, то новшества вступят в селу с 1 сентября этого года