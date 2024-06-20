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«Будет продолжатся вплоть до 2028 года»: Тамара Глоба и Дараган предсказали завершение СВО на Украине

В наше время, когда нестабильность становится новой нормой, российские экстрасенсы высказывают свои версии будущих геополитических событий в Украине.

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В наше время, когда нестабильность становится новой нормой, российские экстрасенсы высказывают свои версии будущих геополитических событий в Украине.

Эксперт в области экстрасенсорных прогнозов Тамара Глоба делится своим мнением: она предвидит завершение текущего конфликта в 2024 году. В России принято считать, что високосные годы часто связаны с несчастными событиями, но предсказания Глобы звучат утешительно.

В то время как Глоба предоставляет надежду на скорое разрешение ситуации, её коллега Константин Дараган нарисовал более мрачную картину. По его словам, столкновения не только продолжатся в ближайшие годы, но и преобразятся, усложняя конфликт. Дараган также видит глубокие политические сдвиги в России, ожидающие страну внутри и за её пределами, предсказывая разделение Украины на три части, что радикально изменит мировую политическую динамику.

В преддверии этих изменений, политический ландшафт России мобилизуется в ожидании значительных стратегических перестроек. Предполагается, что в 2024 году будут запущены новые стратегии, направленные на усиление глобальных позиций России.

Такие экстрасенсорные прогнозы неизменно привлекают внимание публики, но важно относиться к ним с долей скептицизма. Спекулятивный характер и высокая степень неопределённости таких предсказаний требуют осмотрительного анализа и критического подхода.

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