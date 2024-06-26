«Первый семестр закончится в марте»: КФУ продолжает удивлять студентов нововведениями из-за саммита БРИКС

Июнь — первый месяц лета и последний в учебном году студентов. Но вместо экзаменов и зачётов студенты КФУ обсуждают выселения из общежитий, перенос сроков обучения и повышение цен на учёбу. В новом материале PROKAZAN разбирается, какие «сюрпризы» готовит КФУ для своих студентов в новом учебном году.

Учебный год до середины июля

Не так давно КФУ объявил, что к очной учёбе студенты вернутся только 1 ноября. Изначально речь шла о стандартном дистанционном обучении. Но недавно в студенческие чаты начали поступать сообщения о том, что первые месяцы осени студенты проведут на «самостоятельном обучении с консультированием от преподавателей и применением дистанционных технологий».

Автор фото: PROKAZAN

Вместе с этим в вузе перенесли сроки учебного процесса. Обычно теоретическая часть первого семестра заканчивалась в середине декабря, в последнюю неделю уходящего года студенты сдавали зачёты, а после новогодних выходных приступали к экзаменам. Второй семестр начинался 9 февраля после двухнедельных каникул и официально заканчивался 5 июля после летней сессии.

Согласно официальному приказу в новом учебном году первый семестр у обучающихся начнётся с 1 сентября и самообучения, которое закончится 17 октября. До 31 октября студенты будут отдыхать, а после выйдут на очную учёбу. Первый семестр вместе с сессией продлится аж до 2 марта. Так, по всей видимости, КФУ пытается компенсировать полтора месяца самообучения студентов и реализовать учебные планы, чтобы не делать перерасчёт стоимости обучения студентов. Второй семестр начнётся с 10 марта и растянется до 13 июля.

Студенты против выселения из общежитий

Ранее мы уже рассказывали, что студентов КФУ просят покинуть общежития Деревни Универсиады на два месяца. К 25 августа 11 тысяч студентов должны собрать все свои вещи и освободить комнаты.

Многие оказались в растерянности от такого заявления. Особенно влияет распоряжение на тех ребят, кто работает в Казани и не хочет покидать город. Съём жилья далеко не каждому по карману.

А вот некоторые «кфуушники» решили побороться за свои права и придать ситуации огласку. В телеграмме появился канал с названием «#оставьтеобщаги | КФУ», где инициативные студенты выступают против выселения студентов из общежития и продвигают свою петицию.

«Мы не выступаем против проведения саммита, но недоумеваем, почему его проведение должно отразиться на студентах и почему бремя этого события должно лечь на плечи университета и студентов, а не администрации города, региона», — пишет редакция канала в своих постах.

Также на канале появилась информация об обещанных местах в студгородке. По данным «#оставьтеобщаги | КФУ» студентам выделяется всего 180 мест и они предназначены для студентов из дальнего зарубежья, которые по каким-либо причинам не могут поехать домой.

Автор фото: телеграмм-канал «#оставьтеобщаги | КФУ»

«Мы долго думали о том как ответить нашему вузу на несправедливость, с каждым днём злость и обида на администрацию вуза у нас росла. Потом мы вместе с товарищами объединились, создали примерный план по которому идём сейчас. Мы рассчитываем что вуз предоставит в итоге всем жилье без исключения, которые изначально жили в общежитиях и их временно начали выселять», — так о своей инициативе рассказывают авторы канала «#оставьтеобщаги | КФУ».

Также ректор КФУ Ленар Сафин рассказал, кто займёт места студентов в Деревне Универсиады. Если раньше речь шла о заселении гостей и организаторов саммита, то сейчас, по словам ректора, в общежития заселятся представители силовых структур.

«Они приедут для охраны общественного порядка, поэтому мы для студентов очной формы обучения начинаем год не с 1 сентября, а с 1 ноября», — сказал Сафин во время традиционного брифинга.

«Три года не поднимали цены на обучение»

На фоне всех неудобств, что свалились на студентов КФУ, вуз решил уведомить студентов о поднятии цен на обучение. Причины две: инфляция и то, что якобы цены не менялись уже три года. Мы проанализировали стоимость обучения в КФУ по разным направлениям и сравнили её.

Автор фото: PROKAZAN

В среднем за два года цены на обучение выросли на 25-40%. При этом инфляция, которой оправдывается поднятие цен на обучение в КФУ в 2022 году составила 11,92%, а в 2023 году — 7,42%.

При переходе на следующий курс обучения, цена нового учебного года поднимается в среднем на 10-15 тыс. руб., и с каждого студента-платника КФУ за 4 года обучения получает от 800 тыс. до 1 млн. рублей.