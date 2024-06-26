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В Челнах умер 51-летний лучший инспектор Юрий Гарькавый ДПС в РФ

Его сын сообщил, что 23 июня 2024 года, мужчина перенес инсульт

Катя Царева

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От онкологии ушел из жизни сотрудник Госавтоинспекции Юрий Гарькавый из Челнов.
Мужчина умер в 51 год после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Его сын сообщил, что 23 июня 2024 года, мужчина перенес инсульт, из-за него случилось кровоизлияние в мозг. Юрий впал в кому и ушел из жизни в реанимации, пишут «Челнинские известия».

Гарькавия признали лучшим инспектором ДПС ГАИ РФ в 2005 году. После этого в Набережные Челны прибыли все гаишники России, мужчина получил в подарок машину.

Ранее мы писали о том, что 10 июня не стало пенсионера прокуратуры Татарстана Нэли Жоголевой. Женщине было 76 лет. Об этом рассказали в ведомстве. За все это время она не раз поощрялась руководством ведомства.

Прощание бывшим прокурором прошло 12 июня 2024 года в 11:00 около церкви на Арском кладбище в Казани.

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