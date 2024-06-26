До конца 2024 года в Казани оцифруют данные 8 кладбищ
Екатерина Елисеева
В Казани до конца текущего года планируют оцифровать захоронения на 8 кладбищах. Об этом рассказал Марат Ишкин, руководитель управления по организации ритуальных услуг.
Мужчина сообщил, что так получится опередить точные границы кладбищ, у специалистов появится база с фотографиями каждого, кто захоронен на территории. Кроме того, это нужно для развития некропольного туризма (тяга человека к местам захоронения людей).
На Арском и Ново-Татарском кладбищах уже была проведена оцифровка. Деньги на власти выделили из бюджета города. Такие работы организуют на Сухорецком, Победиловском, Царицынском и Архангельском погребениях.
Электроучет специалисты ведут и на новом кладбище «Курган», который находится около трассы М-7.
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