В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня

В Нижнекамске дождевая вода затопила сразу несколько домов. Больше всего пострадали жители верхних этажей. Об этом рассказал представитель «Департамента строительства, ЖКХ и благоустройства города» в соцсети.

Из-за этого руководитель Департамента Ильшат Мубаракшин провел совещание с подрядчиками, которые проводят капитальный ремонт, а также представителями УК и жилинспекции.

Мужчина также отметил, что потоп в помещениях планируют устранить в кратчайшие сроки. Вопрос о помощи пострадавшим квартирам будет решаться индивидуально с каждым собственником.

Ранее мы писали о том, что в казанском суде оказался Дмитриий Синьков, который обвиняется в избиении своей экс-супруги.

По информации следствия, мужчина периодически избивал жену из ревности и просил ее сознаться в изменах. 25 июня 2024 года, в суде был допрошен свидетель.