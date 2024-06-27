Депутат из РТ Шарафиев предложил отправлять участников СВО на пенсию досрочно

Эдуард Шарафиев, депутат-контрактник предложил отправлять участников СВО на пенсию раньше положенного.

Мужчина сообщил, что военные часто находятся в жутком стрессе. То есть психотравма может совпадать с физической. Именно поэтому им нужен ранний выход на пенсию.

Депутат объяснил, что его предложение направлено на участников СВО, которые сражались в Украины, ДНР и ЛНР.

Чтобы назначить такую пенсию, бойцы должны будут соблюсти некоторые условия: возраст - 60 лет для мужчин и 55 для женщин, страховой стаж - не меньше 20 и 25 лет, и время проведенное в зоне СВО - не меньше 1 года.

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