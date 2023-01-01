Как вам идея: вы отдыхаете, а за вами ухаживают человек 150? Вкусная еда, комфортный номер, бассейн, курортное оздоровление, вечерняя анимация и дискотека! И все это рядом с домом — самолет не нужен!

Объединение «Турист» знают всё о санаториях и отдыхе в Поволжье, бронируют и консультируют бесплатно!



Где вы можете отдохнуть: санатории, базы отдыха, детские лагеря, круизы по рекам, экскурсии по России, отдых на Чёрном море. Предоставляют трансферы до санаториев.



Преимущества сотрудничества с Объединением «Турист»:

· Отвезут и привезут на «Курортном автобусе»

· Бронируете сейчас, деньги потом

· Оформляют удаленно и в офисе

· Документы для возмещения 13% и компенсаций на работе

· Честный возврат денег при аннуляции!

· Подарочный сертификат на Путевку близким за 20%!