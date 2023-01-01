где отдохнуть этим летом в Казани
В городе столько локаций, где хочется побывать хотя бы раз, порой даже трудно выбрать! Но пока безумные ученые разрабатывают машину, в которой можно находится в нескольких местах одновременно, редакция PROKAZAN упрощает вам задачу — вот вам топ мест, где можно побывать этим летом в Казани.
СНТ Ак Барс
@sviyaga_glamp
Новый глэмпинг в 45 км. от Казани, открывшийся в 2023 году. Был признан лучшим глэмпингом РТ по версии enter и дирекции по развитию загородных территорий Татарстана. В комплексе можно отдохнуть в бане с чаном и фурако, а также провести любые мероприятия от свадеб и корпоративов до гендер пати и ретритов. Глэмпинг придерживается политики dog friendly.
  • Разнообразие выбора активностей для всей семьи: сап борды, велосипеды, маршрут для хайкинга, дартс и др;
  • Различные мероприятия: дегустации, йога дни и кинопоказы;
  • в июне 2024 года глэмпинг открывает бассейн с зоной шезлонгов

Акции:
+ бесплатное участие в мероприятиях при брони домика в день события;
+ скидка на бронь домиков в будние дни;
+ скидка в день рождения;
+ скидка при бронировании более 2 домов;
+ скидка на бронирование домов от 2 суток
Ст. ЯЛЬЧИК (с.Алексеевское)
Национальный парк Марий Чодра
(Марий Эл), вблизи озёр Яльчик и Глухое
Эко-комплекс «Усадьба» в марийской тайге, среди сосновых лесов национального парка «Марий Чодра», рядом с озерами Яльчик и Глухое, предлагает уютные экодома с печами и каминами. В домах есть спутниковое ТВ, караоке, настольные игры, теннис, бильярд, интернет и мобильная связь. Гостям доставляют горячую еду: щи, запечённую птицу, шашлыки и плов. Вечером можно попариться в баньке, окунуться в купель с апельсинами и попить травяной чай у камина. Доступны сплавы по реке Илеть, туры на сапбордах по озерам и стрельба в тире. Зооподворье с ламой Машей, кроликами и нубийскими козами добавит радости. Хозяева создадут индивидуальные условия для отдыха и восстановления сил.

  • СПА комплекс с баней на дровах, купелью и чайной верандой;
  • массажный кабинет;
  • SUP BOARD, байдарки на озёрах;
  • арт-вечеринка;
  • лазертаг
Адрес
Зеленый бор, б/о Грин
@glamping_green_kazan
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Загородная база отдыха "Грин" расположена в одном из самых живописных мест Казани — Зелёном бору, всего в 20 км от центра города, в фантастическом сосновом лесу, недалеко от берега Волги. Это идеальное место для отдыха, где вас ждёт уникальное сочетание медитативной природы, уединённого отдыха и уютного комфорта.

  • Сибирский чан с горячей водой
  • Баня-бочка на дровах
  • Мангальная зона
  • Комфортные условия проживания

Акции: скидка 10% именинникам в день заселения
Адрес
Петербургская, 55Д (2 этаж)

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Как вам идея: вы отдыхаете, а за вами ухаживают человек 150? Вкусная еда, комфортный номер, бассейн, курортное оздоровление, вечерняя анимация и дискотека! И все это рядом с домом — самолет не нужен!
Объединение «Турист» знают всё о санаториях и отдыхе в Поволжье, бронируют и консультируют бесплатно!

Где вы можете отдохнуть: санатории, базы отдыха, детские лагеря, круизы по рекам, экскурсии по России, отдых на Чёрном море. Предоставляют трансферы до санаториев.

Преимущества сотрудничества с Объединением «Турист»:
· Отвезут и привезут на «Курортном автобусе»
· Бронируете сейчас, деньги потом
· Оформляют удаленно и в офисе
· Документы для возмещения 13% и компенсаций на работе
· Честный возврат денег при аннуляции!
· Подарочный сертификат на Путевку близким за 20%!