Новый глэмпинг в 45 км. от Казани, открывшийся в 2023 году. Был признан лучшим глэмпингом РТ по версии enter и дирекции по развитию загородных территорий Татарстана. В комплексе можно отдохнуть в бане с чаном и фурако, а также провести любые мероприятия от свадеб и корпоративов до гендер пати и ретритов. Глэмпинг придерживается политики dog friendly.
Акции:
- Разнообразие выбора активностей для всей семьи: сап борды, велосипеды, маршрут для хайкинга, дартс и др;
- Различные мероприятия: дегустации, йога дни и кинопоказы;
- в июне 2024 года глэмпинг открывает бассейн с зоной шезлонгов
+ бесплатное участие в мероприятиях при брони домика в день события;
+ скидка на бронь домиков в будние дни;
+ скидка в день рождения;
+ скидка при бронировании более 2 домов;
+ скидка на бронирование домов от 2 суток