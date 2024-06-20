Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира

За последние пару лет намазки заняли прочную позицию в категории закусок. Это оригинальный и универсальный продукт, который подходит и в качестве закуски для большой компании, и как самостоятельное блюдо в ресторане для гостей, которые предпочитают легкую еду.

Сельдь, копченая рыбка, мидии, креветки, нут, сладкий перец, баклажан и яблоко – лишь краткий перечень вариации намазок. Ведь намазка – это правильное сочетание вкусов различных продуктов. По своей сути, это те же самые бутерброды, но в новой, более изысканной форме. Бренд-шеф ресторана «Каспийка» Кирилл Еселев рассказал о том какие виды намазок бывают и с чем их едят.

— Считаете ли вы намазки и хлеб с которым они подаются самостоятельным блюдом? Если да то почему?

Намазка – в первую очередь закуска, но за счет содержания в ней весомых питательных веществ, ее можно заказывать в качестве самостоятельной позиции в меню. В «Каспийке» представлен широкий ассортимент намазок, которые можно разделить на две категории: с рыбой и морепродуктами и овощные. Обе категории составляют основу меню многих позиций, просто в намазках они представлены в формате густого паштета и подаются с различными видами хлебной продукции. То есть намазки позволяют перекусить перед подачей основной позиции, но также и насытится такой пищей.

— Какие намазки есть в меню «Каспийки»? Расскажите подробнее о составе и палитре вкусов.

Как уже говорили выше, намазки в «Каспийке» бывают с рыбой и морепродуктами, а также овощами. У нас собраны лучшие рецептуры из разных стран мира, включая и Россию. Например, форшмак, пожалуй, одна из самых популярных намазок, в ее основе – сельдь. Эта рыба особенно популярна у россиян, ведь она не только обладает нежным вкусом, но и приносит огромную пользу организму человека за счет содержания в большом количестве омега-3 жирных кислот. Чтобы раскрыть вкус этой рыбки в «Каспийке» к сельди добавляют сливочное масло, яблоки и зеленый лук.

Также у нас есть намазки из скумбрии, которую мы коптим сами, филе трески, копченой горбуши и отварных креветок высшего сорта. Каждая из намазок имеет свой уникальный вкус, а вместе – это рыбная симфония с деликатным переходом от одного превосходного вкуса к другому.

Поверье, вы не устанете от такого изобилия рыбы на одной тарелке.

Сейчас мы готовим к запуску намазку из мидий – это просто деликатес! Что касается овощных намазок или, как их еще называют, - мезе, то здесь акцент мы сделали на чистом вкусе. В основе любого мезе – только полезные овощи и зелень. Например, у нас есть мухаммара – это намазка из сладкого перца со специями и оливковым маслом, хумус готовим по традиционному рецепту из отварного нута с лимонным соком и чесноком, бабагануш – смесь печеного баклажана с кинзой, а дзадзыки – йогурт с огурцом.

Каждый вкус ассоциируется с новой страной, если сельдь популярная в России, то намазка из скумбрии основана на французском рийете, треска берет начало из перуанского севиче, а прототип намазки из креветок мы обнаружили в рецептах китайской креветочной пасты. Мезе берет начало с Востока - термин «мезе» перекочевал в турецкое наречие из персидского со значением закуски. Но за много столетий мезе распространилось далеко за пределы ближневосточного региона.

— Чем вы руководствуетесь при подборе хлеба к намазке?

Важно сопоставить текстуру и плотность намазки, а также ее особые вкусовые свойства, чтобы подобрать подходящий хлеб или лепешку. Например, к сельди идеально подходит ржаной хлеб и по вкусу и по консистенции – сельдь довольно тяжелая и ей не устоять на воздушной чиабатте, поэтому мы предлагаем гостям с форшмаком плотный, ржаной ломтик хлеба. Мезе – имеет легкую текстуру, поэтому идет в паре с тонкой лепешкой, а рыбные намазки – с кружочками багета.

— Какие из них ваши фавориты, а какие бы вы посоветовали посетителям, как постоянным, так и новым?

Намазка из копченой скумбрии – мой личный фаворит. Мы сами готовим рыбку и контролируем степень ее копчения, чтобы она оставалось нежной и сочной, при этом приобрела тонкий, но характерный аромат от огня, который раскрывает вкус нежного филе.

— Вписываются ли блюда с намазками в концепцию ресторана? Что они привносят?

Намазки идеально подходят, как для больших компаний, так и для пары гостей. Их формат предполагает неспешную беседу в кругу друзей и близких людей, когда гости уже достаточно проголодались и ожидают основные блюда. Любопытно, что в традициях европейской кухни намазки подают до основных позиций.

Намазки готовятся в «Каспийке» очень быстро, что позволяет утолить первую степень голода гостей. Ассорти намазок способны заинтриговать гостей, привлечь внимание к тарелке и пожелать попробовать каждый вид. Это огромное преимущество перед основными позициями, где клиент получает одно кушанье и не может попробовать второй вариант у соседа.

Такие закуски прекрасно подойдут для тех, кто зашел в ресторан поработать или перекусить, а также для гостей, которые летом привыкли употреблять более легкую, но питательную пищу. А еще, намазки довольно часто заказывают гости, которые не знают чего хотят.

Вообще, во многих странах, где этот вид еды популярен, закуски подаются в качестве основных позиций с алкогольными напитками. Например, в ливанской и кавказской кухне мезе – часть более крупного блюда. А на Кипре – это миниатюры популярных позиций.