В Казани под Миллениумом 30 июня можно будет сдать вторсырье и одежду

В воскресенье в период с 10:00 до 12:00 в Казани под мостом Миллениум появится передвижной пункт приема вторичного сырья и одежды. Кроме того, на территории разместится фримаркет.

На переработку специалисты будут принимать tetra pak, алюминий, мягкий пластик, чеки, фольгу, пэт-бутылки, полипропилен, листовой ПЭТ, дой-пак, твердый пластик, макулатуру, пластиковые тюбики и т.д.

Что эксперты не могут принять?

Хорошие одежду и обувь, фильтры для воды, градусники, пластиковые игрушки, видео- и аудиокассеты, лекарства и т.д.

Подробнее о том, что могут и не могут взять в передвижном пункте по ссылке. Точка приема начнет работать на парковке под мостом, около парка «УРАМ», 4й пролет. Проезд с любой стороны будет открыт для проезда.

Ранее мы писали о том, что под Миллениумом в Казани закрасили граффити.