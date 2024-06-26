Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани

Турист, который приехал в Казань, начал жаловаться на слишком высокие цены.

Мужчина сравнил сразу несколько блюд в казанских заведениях и заведениях Калининграда и Санкт-Петербурга. Путешественник сделал вывод, что цены в Казани все-таки дороже, чем в других перечисленных городах России.

Ранее мы писали о том, что в Казани под Миллениумом 30 июня можно будет сдать вторсырье и одежду. Подробнее о том, что могут и не могут взять в передвижном пункте.