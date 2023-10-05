Брали деньги за бюджетные услуги: в больнице РТ обманывали пациентов

В больнице Татарстана брали плату за бюджетные услуги

В детской городской больнице Альметьевска были выявлены 32 случая, когда с пациентов брали плату за услуги, которые должны были оказываться бесплатно, о чем сообщил заведующий отделением антикоррупционного мониторинга управления раиса Татарстана Рустам Гаязов.

Он отметил, что наблюдаются и нарушения, связанные с предоставлением в Фонд обязательного медицинского страхования сведений о дорогостоящих услугах, когда на самом деле оказывались более дешевые.

Росздравнадзор также установил, что в Альметьевской стоматологической поликлинике в медицинских картах оформлялись дополнительные фиктивные посещения.