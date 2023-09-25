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· Полина Модестова

Боролись за титул «Чемпиона Евразии»: Виталий Петряков одержал победу над южноафриканцем Макенса

В Альметьевске Виталий Петряков победил Джабулани Макенса
Боролись за титул «Чемпиона Евразии»: Виталий Петряков одержал победу над южноафриканцем Макенса

Фото со страницы Виталия Петрякова "Вконтакте"

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В Альметьевске на этих выходных проходил поединок между российским боксером Виталием Петряковым и южноафриканцем Джабулани Макенса. Они боролись за титул «Чемпиона Евразии».

В результате Макенса продемонстрировал свой нестандартный стиль и неотступную атаку в поединке. Он вынуждал Петрякова все время оставаться на чеку. Но, несмотря на напор, российский боксер смог держать весь бой под контролем и эффективно работать на дистанции. В результате он одержал победу над соперником.

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