Боролись за титул «Чемпиона Евразии»: Виталий Петряков одержал победу над южноафриканцем Макенса

В Альметьевске Виталий Петряков победил Джабулани Макенса

В Альметьевске на этих выходных проходил поединок между российским боксером Виталием Петряковым и южноафриканцем Джабулани Макенса. Они боролись за титул «Чемпиона Евразии».

В результате Макенса продемонстрировал свой нестандартный стиль и неотступную атаку в поединке. Он вынуждал Петрякова все время оставаться на чеку. Но, несмотря на напор, российский боксер смог держать весь бой под контролем и эффективно работать на дистанции. В результате он одержал победу над соперником.