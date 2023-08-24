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Больше половины - бесплатные: ЦОК НТИ представит новые образовательные программы

Центр образовательных компетенций НТИ представит 20 новых программ
Больше половины - бесплатные: ЦОК НТИ представит новые образовательные программы

pixabay

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Лидер эффективного образования и дистанционного обучения в России – Центр образовательных компетенций НТИ (ЦОК НТИ) – в рамках национального проекта «Демография» приглашает ведущих спикеров России для обучения слушателей курсов. В новом учебном году центр представит 20 новых программ обучения, 15 из которых будут бесплатными.

Среди преподавателей курса «Цифровой маркетинг. Обучение новой профессии» приглашены авторитетный специалист в области маркетинга Игорь Манн и маркетер с 10-летним опытом Тимур Азизов. Для курса «Менеджер по работе с маркетплейсами» привлечены основатель школы электронной коммерции Юлиана Гордон и бизнес-коуч Илья Бурмистров. Курс «Предпринимательство» будет читать советник генерального директора по перспективным проектам ОЭЗ «Иннополис» Камиль Гильмутдинов. «SMM-специалист, stories-мейкер и контент-менеджер» будет представлен основателем маркетинговой команды Айгуль Низамиевой, выполнившей более 160 коммерческих проектов за последние 3 года.

«Основой нашего подхода к образованию является адаптивность и соответствие актуальным требованиям рынка труда. Результаты нашей работы говорят сами за себя — 93% выпускников успешно трудоустроились по специальности в прошлом году», – отметила основатель Центра образовательных компетенций НТИ Регина Цыганкова.

Для того, чтобы стать слушателем программы, необходимо зарегистрироваться на сайте «Работа России» и авторизоваться через Госуслуги.

ЦОК НТИ известен своим новаторским подходом к дистанционному образованию. Обучение проходит через онлайн-платформы с применением методов адаптивного обучения. Благодаря аналитике данных и технологиям искусственного интеллекта, материалы и темп обучения индивидуализируются под каждого студента. Слушателям ЦОК НТИ предоставлены все современные инструменты для получения знаний, включая вебинары, видеоконференции, электронные учебники и ресурсы, интерактивные задания и тесты, онлайн-уроки, чаты с преподавателями и одногруппниками. После прохождения курсов они получают диплом или удостоверение установленного образца и быстро трудоустраиваются.

Дополнительную информацию и регистрацию на курсы можно найти на сайте ЦОК НТИ.

Справка:

Центр образовательных компетенций НТИ (ЦОК НТИ) - лидер эффективного образования России. Это ведущий центр в области инноваций в дистанционном обучении. С момента своего основания в 2019 году, ЦОК НТИ обучил более 50 тысяч людей. При этом организация заслужила репутацию одной из самых успешных в отрасли с уровнем трудоустройства выпускников свыше 93%. За это время ЦОК НТИ успешно реализовало более 120 образовательных курсов. Лекции ведут ведущие эксперты отрасли, среди которых авторитетный специалист в области маркетинга Игорь Манн, основатель школы электронной коммерции iWENGO Юлиана Гордон, основатель Академии маркетинга MAED Андрей Гавриков и основатель консалтинговой компании Oy-li Екатерина Уколова.

Миссия ЦОК НТИ заключается в обеспечении доступности высококачественного образования и развитии инновационных технологий в сфере дистанционного обучения. Важной составляющей успеха ЦОК НТИ является привлечение опытных и признанных специалистов для передачи знаний и опыта студентам. ЦОК НТИ продолжает работать на благо развития образования и инноваций в России, ежедневно улучшая продукты в сфере дистанционного обучения.

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