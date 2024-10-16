Более полумиллиона пользователей подключили обновленную подписку MiXX с Яндекс Плюсом

T2, российский оператор мобильной связи, в сентябре совместно с Яндекс Плюсом обновил мультиподписку MiXX. Менее чем за месяц 600 тысяч пользователей активировали расширенную подписку. Теперь они наслаждаются каталогом фильмов и сериалов на Кинопоиске, Яндекс Музыкой в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса.

Яндекс Плюс стал доступен пользователям MiXX в сентябре. Обновление стало одним из первых проектов сотрудничества Т2 и Яндекса. Менее чем за месяц количество клиентов, активировавших обновленный продукт, достигло отметки в полмиллиона пользователей и продолжает расти. Этот результат показывает востребованность Плюса у пользователей MiXX.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Главными преимуществами наших предложений всегда выступали релевантность и гибкость. Мультиподписка MiXX – продукт, который наиболее точно отвечает этим двум требованиям. Каждое обновление подписки ориентировано на запросы наших пользователей. Последнее ее расширение в сотрудничестве с Яндекс Плюсом – яркий тому пример и один из важнейших этапов эволюции продукта. А результат в полмиллиона подключений – подтверждение интереса наших пользователей к Плюсу. Яндекс Плюс – наиболее популярная подписка среди россиян, и мы рады дать возможность нашим клиентам получить к ней доступ. Теперь MiXX стал еще ценнее, ведь он объединяет самые необходимые и востребованные сервисы, которые можно настраивать и выгодно оплачивать единым ежемесячным платежом. Цель нашего партнерства – создавать релевантные продукты в разных сегментах бизнеса. На наш взгляд, мы с коллегами отлично справляемся с этой задачей».

Иван Ежов, директор по развитию и росту Яндекс Плюс:

«Яндекс Плюс объединяет более 33 миллионов пользователей и мы регулярно расширяем наполнение подписки, предоставляя доступ к контентным и финтех-сервисам Яндекса. С добавлением Яндекс Плюса в MiXX у подписчиков появилась возможность выбирать самые востребованные сервисы и партнерство с Т2 сделало доступными развлечения и выгоду еще большему количеству людей. Мы предоставляем возможность использовать сервисы людям так, как им это удобно и видим востребованность в цифрах, создавая еще больше нового в рамках сотрудничества».

MiXX – мультиподписка-конструктор, разработанная компанией Т2. В подписке несколько онлайн-кинотеатров, сервисы электронных и аудиокниг, музыкальные сервисы, а также большие возможности получать выгоду с покупок, доставок, поездок на такси, кар- и кикшеринге. Преимуществом продукта является механика конструктора. Пользователь может самостоятельно выбрать сервисы, которые соответствуют его интересам и образу жизни. В конструктор входят дополнительные 50 ГБ интернет-трафика с возможностью раздачи, Яндекс Плюс, Wink, PREMIER, VK Музыка, Литрес, Ozon Premium, сервис «Пакет», антивирус Kaspersky Standard, скидки в Lamoda и другие возможности сервисов партнеров. Подписка доступна для подключения абонентам Т2 и других операторов в версиях S, M и Max.

Т2 (ООО «Т2 Мобайл») – оператор мобильной связи работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 69 регионах страны и предлагает инфраструктуру для построения виртуальных операторов на базе «фабрики MVNO». T2 занимает третье место на рынке мобильной связи по количеству абонентов. По итогам 2023 года абонентская база оператора составила 48,1 млн клиентов (с учетом MVNO «Ростелекома»), а на сети Т2 работают более 20 виртуальных операторов.

В 2024 году T2 перезапустила успешную коммуникационную платформу «Другие правила», которая с 2017 года обеспечивала рост операционных и финансовых показателей компании. Обновленный слоган оператора – «Другие правила. Новый уровень». Они указывают на эволюционный скачок во всем, что делает Т2 – в техническом сервисе, продукте и обслуживании клиентов. Миссия T2 остается неизменной: бросать вызов, находить нешаблонные решения, предугадывать ожидания клиента, создавать понятный, стильный и честный продукт. Инновационные подходы позволяют оператору удерживать лояльность клиентов и завоевывать новых, что подтверждается ключевыми маркетинговыми показателями. T2 безоговорочно лидирует в отрасли по индексу NPS, VfM, релевантности услуг. Компания активно модернизирует техническую инфраструктуру и развивает сеть. По данным Роскомнадзора, по итогам 2023 года Т2 вышла на первое место среди операторов по темпам строительства инфраструктуры.

Яндекс Плюс — развлечения и выгода в одной подписке. Яндекс Плюс открывает доступ к контентным и финансовым сервисам Яндекса, таким как Кинопоиск, Яндекс Музыка, Яндекс Книги и Яндекс Пэй. В Плюс можно добавить до трех близких, при этом у каждого будет свой аккаунт, баллы Плюса, персональные подборки и рекомендации. К подписке можно подключить дополнительные опции и получать специальные предложения в партнерских сервисах. Подписка Яндекс Плюс была запущена в 2018 году. На данный момент Плюс объединяет более 33 миллионов подписчиков по всей России.