Богатый опыт оперативной работы: новый руководитель был назначен в отдел МВД по Мамадышскому району РТ

В отдел МВД по Мамадышскому району Татарстана 19 сентября назначен новый руководитель

Личному составу отдела МВД России по Мамадышском району был представлен заместителем министра внутренних дел по РТ генерал-майором полиции Алексеем Завгородский новый начальник. Им стал подполковник полиции Гафуров Рамис Раифович.

Как отметил Алексей Завгороднев, Рамис Гафуров зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный руководить. У него также богатый опыт оперативной работы. Заместитель министра внутренних дел по РТ выразил уверенность в том, что знание района и накопленный опыт Гафурова позволят ему справиться с выполнением поставленных задач.

Известно, что Гафуров Рамис Раифович - курсант Елабужской специальной средней школы милиции МВД России. В 2008 году он окончил Елабужский филиал Казанского юридического института МВД России, тогда же начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного отдела по пресечению актов внутренней коррупции и хищений бюджетных средств, которые были выделены по целевым программам ОРЧ №1 МВД по РТ. Ранее он был награжден медалям МВД России «За отличие в службе 3, 2 степени. Мужчина женат, у него двое детей.