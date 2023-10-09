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· Полина Модестова

Билеты были распроданы за неделю: певец из Узбекистана получил звание народного артиста РТ

Певец из Узбекистана Фаррух Закиров получил звание народного артиста Татарстана
Билеты были распроданы за неделю: певец из Узбекистана получил звание народного артиста РТ

pixabay

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Эстрадный певец Узбекистана и художественный руководитель группы «Ялла» Фаррух Закиров получил звание народного артиста Татарстана. Он был удостоен его на гала-концерте международного фестиваля татарской песни имени Рашида Вагапова.

Мероприятие проходило 7 октября в Ташкенте. Гостями вечера стали министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, представители диаспоры татар среднеазиатской республики, вице-премьер Татарстана Равиль Ахметшин.

Рифат Фаттахов, глава Вагаповского фонда отметил, что мероприятие стал одним из самых ожидаемых для татар Узбекистана. Билеты были распроданы за неделю.

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