Без очереди только при угрозе жизни: в Членах опровергли информацию об отказе в медпомощи певице Иркэ

Горздрав Челнов прокомментировал сообщения об отказе в медпомощи певице Иркэ

В Министерстве здравоохранения Татарстана опровергли информацию о том, что певице Иркэ отказали в получении медицинской помощи в одном из учреждений Набережных Челнов, сообщает Inkazan.

После рассказа самой исполнительницы о случившеся сотрудниками управления здравоохранения Челнов была организована проверка, в результате которой информация о происшествии не подвтердилась.

В ведомстве также обратили внимание на то, что в травмпунктах при поликлиниках принимают пациенты, которые пришли уже во второй раз. Изначально же челнинцы должны обратиться в отделение Больницы скорой медицинской помощи.

Представители министерства обратили внимание и на то, что в БСМП помощь всем нуждающимся оказывают круглосуточно в установленном порядке. Пациентов принимают без очереди только в том случае, если состояние угрожает их жизни.