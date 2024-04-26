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«Без мигрантов ... вопрос не решим»: Эмиль Губайдуллин о дефиците рабочих

«Без мигрантов ... вопрос не решим»: Эмиль Губайдуллин о дефиците рабочих

pixabay.com

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На рынке труда РФ фиксируется нехватка рабочих.

Причины - последствия пандемии, внешнеполитические обстоятельства и эмиграция. В регионе, к примеру, не хватает примерно от 48 до 55 тысяч сотрудников. Об этом сообщил гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» Эмиль Губайдуллин.

Восполнить нехватку рабочей силы хотели при помощи выпускников среднепрофессионального образования, однако их всего 15-17 тысяч в год, что намного меньше потребностей Татарстана.

Для решения вопроса дефицита сотрудников обсуждаются разные подходы, в том числе, привлечение миграционных рабочих сил, пишет Татарстан 24.

Как сообщил Эмиль Губайдуллин, в наших условиях без мигрантов не обойтись.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане подорожал бензин до 67,82 руб.

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