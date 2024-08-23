Бастрыкину пожаловались на отца, который вывез подростка на окраину Лениногорска

Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин поручил организовать проверку после избиения 15-летнего парня в Лениногорске. Об этом СК сообщила мама потерпевшего.

Выяснилось, что дети с одним отцом отвезли школьника на окраину города и принялись издеваться над ним. В ходе беседы один из ребят ударил неприятеля по лицу, от чего пострадавший потерял сознание. После этого мужчина начал угрожал ребенку убийством. Известно, что к ответственности никто не был привлечен.

Председатель СК поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по РТ Павлу Олейнику провести проверку и показать доклад о результатах следствия.

Ранее мы писали о том, что сотрудника ФСИН в Татарстане обвинили в растрате техники на 3 миллиона рублей.

Для установления обстоятельств случившегося были привлечены работники УФСИН. В настоящее время идет расследование уголовного дела.