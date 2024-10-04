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Банк ЗЕНИТ принял участие в Казанском международном юридическом форуме

Директор департамента проблемных активов и пред...

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Директор департамента проблемных активов и предпроблемной задолженности Банка ЗЕНИТ Дмитрий Мехряков выступил экспертом на Казанском международном юридическом форуме (КМЮФ), который проходил с 26 по 27 сентября 2024 г. В форуме приняли участие представители юридического сообщества, органов власти, науки и бизнеса.

В рамках сессии «Методики проектного управления процедурами в банкротстве» Дмитрий Мехряков выступил с докладом, и основываясь на опыте прошлых лет, учитывая специфику и динамику увеличения портфеля корпоративного кредитования, а также текущую геополитическую обстановку в стране, рассказал, как внедрять и развивать новые подходы к проектному управлению.

«В 2025–2028 гг. в стране может образоваться новая волна проблемных активов. Мы должны быть готовы встретить этот вызов. В РФ необходимо разработать стандарты проектного управления проблемными активами. При их разработке, например, нужно сосредоточиться на сохранении их экономической стоимости, поиске финансово-экономических возможностей для обеспечения непрерывной деятельности проблемных заемщиков. Целью проектных команд среди прочего должно стать сохранение стоимости активов и бизнеса должника, в том числе при его переходе в рамках процедуры банкротства к новому собственнику», – рассказал Дмитрий Мехряков.

Организатором банкротной сессии на КМЮФ выступил Портал PROбанкротство. Подробнее о мероприятии по ссылке.

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