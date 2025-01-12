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«Автодор» оповестил водителей о сильном ухудшении погоды в Татарстане

«Автодор» призвал водителей учитывать вероятное...

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«Автодор» призвал водителей учитывать вероятное ухудшение погодных условий в Татарстане.

Вечером 12 января, а также утром и днём 13 января в Татарстане, Нижегородской области и Чувашии прогнозируются сильные осадки, ветреная погода и ухудшение видимости. В таких условиях водителям следует проявлять повышенное внимание или рассмотреть возможность переноса поездок на более безопасный период, сообщает «Автодор».

Эти осложнения на дорогах вызваны ожидаемыми метелями, сильными порывистыми ветрами и туманами, что существенно сократит видимость — до 500 метров и менее.

Водителям рекомендуется выбирать минимальные скорости и внимательно следить за дорогой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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