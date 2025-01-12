«Автодор» оповестил водителей о сильном ухудшении погоды в Татарстане

«Автодор» призвал водителей учитывать вероятное ухудшение погодных условий в Татарстане.



Вечером 12 января, а также утром и днём 13 января в Татарстане, Нижегородской области и Чувашии прогнозируются сильные осадки, ветреная погода и ухудшение видимости. В таких условиях водителям следует проявлять повышенное внимание или рассмотреть возможность переноса поездок на более безопасный период, сообщает «Автодор».



Эти осложнения на дорогах вызваны ожидаемыми метелями, сильными порывистыми ветрами и туманами, что существенно сократит видимость — до 500 метров и менее.



Водителям рекомендуется выбирать минимальные скорости и внимательно следить за дорогой.