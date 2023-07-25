Является объектом культурного наследия: глава РТ посетил новое здание Минздрава Татарстана

Минниханов 25 июля посетил новое здание Минздрава Татарстана после реконструкции

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил здание Министерства здравоохранения Республики Татарстан и ознакомился с реконструкцией, которая здесь была проведена, и ремонтными работам.

Напомним, что двухэтажное здание с цокольным этажом по Бутлерова - объект культурного наследия. Здания было возведено в 1914 году и до 1920 в нем размещалось казанское отделение Дворянского земельного банка. После этого объект был передан Государственному институту для усовершенствования врачей.

Глава республики осмотрел общий отдел, а также отдел организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения на первом этаже, отдел расчетов по заработной плате, отдел по приему граждан, управление контроля стандартов качества медицинской деятельности. Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин давал пояснения в ходе осмотра.