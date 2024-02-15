Новости Татарстана
· Диана Алмакаева

АО «Транснефть – Прикамье» внедрило цифровые решения в управление энергетическими объектами

АО «Транснефть – Прикамье» внедрило цифровые решения в управление энергетическими объектами

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АО «Транснефть – Прикамье» внедрило цифровые решения в управление энергетическими объектами

АО «Транснефть – Прикамье» успешно завершило интеграцию документации энергетических объектов предприятия в Корпоративную информационную систему «Паспортизация и контроль технического состояния» (КИС ПиКТС).

Система способствует улучшению качества планирования и повышению производительности труда, тем самым повышая эффективность управления производственными процессами.

В рамках реализации проекта с апреля 2022 года специалисты предприятия осуществили переход ведения документации энергооборудования с бумажных на электронные носители, оцифровали свыше 37 тыс.эксплуатационных паспортов. Была произведена интеграция полученных данных с разработанной стратегией и применением электронных технологических карт, определяющих сроки проведения технического обслуживания и ремонта, а также полный перечень необходимых операций и материалов.

КИС ПиКТС обеспечивает сбор и хранение данных об эксплуатации энергетического оборудования на единой цифровой площадке, а также в автоматическом режиме формирует графики его техобслуживания и ремонта. Кроме того, система контролирует сроки исполнения назначенных работ.

Внедрение КИС ПиКТС упростило анализ технической документации, сократило временные затраты на планирование техобслуживания и ремонта, а также обеспечило максимальную точность расчетов межремонтных периодов.

Цифровая трансформация производственных объектов компании обеспечивает непрерывный контроль за работой системы трубопроводного транспорта, позволяет поддерживать высокий уровень промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов.

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