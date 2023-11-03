Новости Татарстана
· Виктория Козырева

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое учебно-тренировочное занятие на подводном переходе трубопровода через реку в Татарстане

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое учебно-тренировочное занятие на подводном переходе трубопровода через реку в Татарстане

Подписаться в Telegram

Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» провели плановое учение (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепродуктопровода (ППМН) Альметьевск – Нижний Новгород через р. Свияга в Республике Татарстан.

Цель – проверка готовности сил и средств для устранения аварий, инцидентов, отказов и их последствий, совершенствование практических навыков и знаний персонала по оперативной локализации и ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации, проверка работоспособности оборудования.

По сценарию УТЗ было зафиксировано «снижение» давления ниже допустимого на ППМН, после чего диспетчер условно «остановил» транспортировку нефтепродукта на участке трубопровода. Были оповещены руководители подразделений и службы безопасности Казанского районного нефтепроводного управления (РНУ), а также контрольные и надзорные организации.

Силами подразделения нефтеперекачивающей станции (НПС) «Тиньговатово» был обнаружен и огражден участок «аварии», определены зоны распространения и приняты меры по предотвращению возможного возгорания. Основной комплекс работ выполнялся на трех рубежах локализации с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований НПС «Тиньговатово», «Ковали», «Студенец» и ПАСФ при Казанском РНУ.

Условная авария на подводном переходе магистрального трубопровода была оперативно устранена. Было использовано около 2500 м удерживающих и более 500 м береговых боновых заграждений. В течение всего УТЗ работники лаборатории эколого-аналитического контроля осуществляли мониторинг почвы, поверхностных вод и атмосферного воздуха.

В тренировке приняли участие 59 человек. Использовалось 184 единиц различного оборудования и 39 единиц техники, в том числе, автотранспортная, грузоподъемная и пожарная.

Плановое УТЗ подтвердило слаженную работу и высокую степень готовности персонала, а также оснащенность подразделений современными средствами и всем необходимым оборудованием. Все этапы по локализации и ликвидации последовательно отработаны, поставленные задачи выполнены своевременно и в полном объеме. Действия персонала получили положительную оценку наблюдателей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани выросло число добровольцев на СВО

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Женский форум: раскрываем секреты, о которых вы не знали

как найти логово клопов в квартире

Новости Татарстана

22 часа назад

Врачу из Татарстана вручили "Орден Мужества"

Интересное в Казани

2 дня назад

Танцы до упаду и массивная мебель нипочём: выбираем качественный ламинат для дома

замена кулера на ноутбуке в Москве

Лонгриды

день назад

«Государству нет дела до учителей»: почему дети уходят на домашнее обучение

Новости Татарстана

20 часов назад

США вводят санкции против Татарстанского предприятия

Новости Татарстана

день назад

В Казани упали цены на жильё

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане диабетикам чаще стали ампутировать конечности

Новости Татарстана

21 час назад

Казанскому клубу «Рубин» запретили регистрировать новых игроков
Лонгриды
день назад

«Государству нет дела до учителей»: почему дети уходят на домашнее обучение

«Государству нет дела до учителей»: почему дети уходят на домашнее обучение

Новости Татарстана

9 минут назад

На объектах АО «Транснефть – Прикамье» стартовал цикл экскурсий в рамках федерального проекта

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Женский форум: раскрываем секреты, о которых вы не знали

Новости Татарстана

24 минуты назад

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое учебно-тренировочное занятие на подводном переходе трубопровода через реку в Татарстане

Новости Татарстана

20 часов назад

США вводят санкции против Татарстанского предприятия
Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане
Новости Татарстана
2 дня назад

Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане диабетикам чаще стали ампутировать конечности

Новости Татарстана

21 час назад

Казанскому клубу «Рубин» запретили регистрировать новых игроков

Новости Татарстана

22 часа назад

Сергей Безруков встретился молодыми артистами из Казани
Работа везде: от риелтора до кондитера на складе. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Работа везде: от риелтора до кондитера на складе. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани