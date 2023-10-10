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· Диана Алмакаева

АО «Транснефть – Прикамье» определило победителей международной научно-технической конференции молодежи

АО «Транснефть – Прикамье» определило победителей международной научно-технической конференции молодежи

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В АО «Транснефть – Прикамье» завершился первый тур международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) ПАО «Транснефть». В мероприятии приняли участие 83 сотрудника районных нефтепроводных управлений (РНУ) компании. В ходе конкурсной программы было озвучено 73 доклада, прошедших отборочный тур в пяти филиалах предприятия.

Конкурсанты представили на суд комиссии разработки, основанные на собственных исследованиях. В числе критериев их оценки - новизна, степень проработанности темы, практическая ценность, представление доклада. Сильнейшие специалисты определились в каждой из восьми тематических секций по основным направлениям работы компании.
Большинство разработок было связано с проектированием и эксплуатацией магистральных нефтепроводов, механо-энергетического оборудования, товарно-транспортным направлением и диспетчеризацией. Комиссия отметила качество конкурсных работ и высокие перспективы их внедрения на производстве.

«Молодежная конференция – это площадка, на которой молодые специалисты заявляют о себе, демонстрируют свои знания, навыки и раскрывают потенциал для дальнейшего профессионального роста на предприятии», - сказал главный инженер АО «Транснефть – Прикамье» Владимир Решетников.

В секции, связанной с проектированием и эксплуатацией магистральных нефтепроводов, дипломом отмечена разработка инженера по эксплуатации нефтегазопроводов Пермского РНУ Динара Ибрагимова. Молодой специалист усовершенствовал устройство для выпуска газовоздушной смеси из полости трубопровода. Разработка обеспечивает повышение качества и безопасности выполнения производственного процесса.

Одной из лучших работ по направлению промышленной, пожарной и экологической безопасности стала разработка методов сокращения и поглощения выбросов парниковых газов. Проблему климатических изменений, вызванных антропогенными выбросами парниковых газов, проанализировала инженер по охране окружающей среды Казанского РНУ Анастасия Беспалова. Научно-практическое изыскание позволило определить наиболее эффективные способы сокращения выбросов.

По итогам мероприятия дипломами и денежными премиями награждены 23 победителя. 8 работ отобраны конкурсной комиссией для участия в следующем туре, который пройдет весной 2024 года на звание победителя XVI научно-технической конференции молодёжи на уровне ПАО «Транснефть». Перед этим претендентам предстоит пройти во второй отборочный тур в своих тематических секциях на уровне дочерних обществ компании.

Справочно: Международная научно-техническая конференция молодежи проводится в целях развития творческой инициативы и поощрения молодых специалистов и студентов. В конкурсе принимают участие ученые и работники ПАО «Транснефть», его дочерних компаний и иностранных организаций – членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти в возрасте до тридцати пяти лет, а также студенты нефтегазовых вузов. Участники конференции представляют на суд жюри инновационные проекты для повышения эффективности производства и сокращения материальных затрат.

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