«Ак Барс-Динамо» уступило команде в Кирове в Суперлиге по хоккею с мячом

В матче регулярного чемпионата Суперлиги по хоккею с мячом казанское «Ак Барс-Динамо» потерпело разгромное поражение от кировской «Родины» со счетом 2:9.



«Родина» уверенно начала игру: на пятой минуте Павел Дубовик открыл счет, а Максим Маслов удвоил преимущество. После реализации пенальти кировцы сделали 3:0, и Даниил Шкинев добавил еще один гол — 4:0. Игорь Ларионов сократил отставание до 4:1 перед перерывом.



Во втором тайме Ларионов вновь отличился, сделав счет 4:2. Однако серия удалений у «Ак Барс-Динамо» позволила «Родине» увеличить разрыв: реализованный пенальти и несколько голов с угловых завершили матч с итоговым счетом 9:2.Теперь «Родина» готовится к следующему туру против иркутской «Байкал-Энергия» 30 января.