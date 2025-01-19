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Агроном из Татарстана рассказал, в чем опасность январского тепла для дачников

Необычное тепло января привело к тому, что в за...

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Необычное тепло января привело к тому, что в заброшенных дачных домах и хозяйственных строениях резко увеличилось число грызунов, информируют «Челнинские известия».

Владимир Диденко, агроном с большим опытом работы, заявил, что столь массового нашествия мышей он не видел уже около десяти лет. С началом весны, когда начнется активный период размножения, популяция грызунов значительно увеличится, и они начнут искать больше пищи, совершая набеги на садовые участки. Мыши могут нанести серьезный ущерб, обгрызая кору плодовых деревьев.


Диденко предостерегает, что такое воздействие может оказаться губительным для молодых растений. Чтобы обезопасить свои владения, он советует расставлять отравленные приманки в различных уголках участка.

Помимо этого, рекомендуется регулярно следить за чистотой на участке, вовремя избавляться от пищевых отходов и закрывать доступ грызунам в здания и постройки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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