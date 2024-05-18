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Аграрии РТ засеяли яровыми культурами 66% площадей от плана

В Татарстане весенние посевы уже готов на площади в 1,8 млн га.

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В Татарстане весенние посевы уже готов на площади в 1,8 млн га. Это 66% от запланированного объема.
Докладчик отметил, что фермеры положили посевы зерновых и бобовых культур на 680 тысяч гектаров (73% от плана), сахарной свеклы - на 47 тысяч гектаров (85%), подсолнечника - на 152 тыс гектаров, рапса - на 107 тысяч гектаров (65%). Посев гороха завершен, покрытая им площадь составила 69 тысяч гектаров.

Кроме того, в шести районах начали посадку картофеля - это Чистопольский, Буинский, Лаишевский, Мамадышский, Апастовский и Черемшанский районы. Посажено 15% от плана.

Зяббаров выделил районы с высоким уровнем организации посевов - это Тетюшский район (91% плана, или 39,9 тысяч гектаров), Лениногорский (84%, или 36,9 тысяч гектаров), Заинский (84%, или 39,5 тысяч гектаров), Буинский (81%, или 55,1 тысяч гектаров), Муслюмовский (80%, или 45,0 тысяч гектаров).

Ранее сообщалось, что майские морозы уничтожили больше 1000 га свеклы. За май термометры опускались до -7 градусов, что негативно отразилось на почве. ТАкже такие погодные условия плохо сказываются на яблонях и деревьях вишни.

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