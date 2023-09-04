«Я просто счастлива...»: Елена Малышева назвала медицину Татарстана одной из лучших в России

Елена Малышева в прямом эфире назвала медицину Татарстана одной из лучших в России

Телеведущая Елена Малышева в программе «Здоровье» на Первом канале заявила, что медицина Татарстана является одной из лучших в России.

Сам выпуск был посвящен кардиохирургам БСМП Набережных Челнов. Ими была разработана уникальная технология, позволяющая лечить расслоение аорты, в результате чего им удалось спасти жизнь пациенту.

Елена Малышева в прямом эфире заявила, что хорошо знает медицину Татарстана и назвала ее не только «прекрасной», но и выделила как одну из лучших систем здравоохранения в России.

«Я просто счастлива, что не в столицах, а в Набережных Челнах, а это даже не столица Татарстана, так здорово устроена работа докторов», - заявила Елена Малышева.

Пациент в эфире рассказал, что операцию ему провели в июле 2022 года. За это время он уже успел вернуться к обычной жизни и на данный момент хорошо себя чувствует.