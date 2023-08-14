Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

9,6 миллиарда рублей с татарстанцев взыскали за последние 7 месяцев

За полгода с татарстанцев взыскали 9,6 миллиарда рублей
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В Татарстане за первую половину году приставы взыскали 9,6 миллиарда рублей за неуплату долгов. За тот же период в 2022 году с жителей республики взыскали на 1 миллиард меньше.


Для того чтобы не столкнуться с проблемами, необходимо проверять себя на сайте приставов. А именно в разделе «Банк данных исполнительных производств».
К слову, за последние 7 месяцев татарстанцы обратились к этому банку 277 155 раз.


Что делать, если нашли себя в списке должников?


Если вы нашли себя в списке должников, то следует позвонить по номеру 8(843) 514-92-21. Там вам детально всё объяснят.

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