9,6 миллиарда рублей с татарстанцев взыскали за последние 7 месяцев

За полгода с татарстанцев взыскали 9,6 миллиарда рублей

В Татарстане за первую половину году приставы взыскали 9,6 миллиарда рублей за неуплату долгов. За тот же период в 2022 году с жителей республики взыскали на 1 миллиард меньше.



Для того чтобы не столкнуться с проблемами, необходимо проверять себя на сайте приставов. А именно в разделе «Банк данных исполнительных производств».

К слову, за последние 7 месяцев татарстанцы обратились к этому банку 277 155 раз.



Что делать, если нашли себя в списке должников?



Если вы нашли себя в списке должников, то следует позвонить по номеру 8(843) 514-92-21. Там вам детально всё объяснят.