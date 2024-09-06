7 партий Татарстана потратили на выборы около 73 млн рублей

Появилась информация о поступлении денег в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств.

Так, на выборы депутатов Государственного Совета Татарстана 7 созыва 5 партий потратили около 73 миллионов рублей.

По сведениям филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации, деньги были потрачены на предвыборную агитацию, а именно, на выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информационных материалов.

Помимо этого, деньги ушли на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)".

К примеру, региональное отделение в РТ политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ" потратили около 17 миллионов рублей.

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России" - около 10 млн рублей.

Региональное отделение Социалистической политической партии ""СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ"" в Республике Татарстан" - около 3 млн рублей.

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - около 41 млн рублей.

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - около 1 млн рублей.

Кроме того, есть сведения о том, сколько пожертвований получили российские партии от юридических лиц. Сумма - около 86 млн рублей.