За год в РТ произошло больше 50 аварий с автобусами

За 10 месяцев с начала 2023 года в Казани зарегистрировано 55 аварий, в которых приняли участие автобусы. В результате заявленных ДТП пострадали 62 гражданина и 4 пешехода. Данные приводит ГИБДД республики.

Для правки ситуации на данный момент проводятся проверки общественного транспорта. Уже проверено 200 пассажирских автобусов. А по итогам проверок было оштрафовано 70 водителей, а 6 транспортных средств были перевезены на специальные стоянки.