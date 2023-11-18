Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

За год в РТ произошло больше 50 аварий с автобусами

За год в РТ произошло больше 50 аварий с автобусами

Мэрия Казани

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За 10 месяцев с начала 2023 года в Казани зарегистрировано 55 аварий, в которых приняли участие автобусы. В результате заявленных ДТП пострадали 62 гражданина и 4 пешехода. Данные приводит ГИБДД республики.

Для правки ситуации на данный момент проводятся проверки общественного транспорта. Уже проверено 200 пассажирских автобусов. А по итогам проверок было оштрафовано 70 водителей, а 6 транспортных средств были перевезены на специальные стоянки.

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