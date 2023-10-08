500 000 рублей получил преподаватель музыки из Татарстана

В Набережных Челнах Елене Лобановой, преподавателю народно-клавишного отделения музыкальной школы №6, была присуждена премия лучшим преподавателям России в области музыкального искусства на 2023 год.

Премия - инициативой Минкульта РФ. Уже второй год подряд вручается педагогам, которые прошли конкурсный отбор. Величина награды - 500 000 рублей каждая.

Елена Лобанова имеет педагогический стаж почти 40 лет.